Postal 4 e oltre: 'Piratate i nostri giochi se costano troppo', spiegano gli sviluppatori

Dopo aver fatto infuriare i fan di Starfield, gli autori di Postal intervengono sul rincaro dei prezzi dei videogiochi su Steam (ma non solo) consigliando agli utenti di ricorrere alla pirateria.

"Ci è stato detto che i nostri videogiochi sono troppo costosi in alcuni Paesi", spiegano sui social i ragazzi di Running With Scissors prima di sottolineare come "è da un po' che adottiamo la nuova tabella dei prezzi consigliati su Steam. Ci fidiamo di Valve abbastanza per non cambiare questa politica. Se i nostri giochi sono ancora troppo costosi per voi, potete piratarli finché non riterrete di avere abbastanza soldi per sostenerci".

Il singolare intervento della software house di Postal 4 No Regerts sull'adeguamento dei prezzi consigliati dei giochi su Steam, come facilmente prevedibile, sta alimentando un'accesa discussione sui social e sui forum di settore.

Consapevoli del putiferio scatenato da questo post, il team di Running With Scissors si è riaffacciato sui social per precisare che "solo perché supportiamo la pirateria dei NOSTRI giochi, ciò non significa che vi stiamo dicendo di piratare i videogiochi di altre società. Inoltre, non vi diciamo come o dove piratare i nostri giochi, è un compito che spetta a voi e, in tal caso, dovrete farlo a vostro rischio e pericolo. Buon download sicuro e ricordate di sostenerci, se potrete o vorrete farlo".