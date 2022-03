Postal 4 No Regerts: annunciata la data di lancio del folle sparatutto

Dopo un'assenza durata oltre 10 anni, l'incontenibile Postal Dude è finalmente pronto a tornare sulle scene e a seminare nuovamente il panico tra poveri innocenti con l'imminente pubblicazione di Postal 4 No Regerts.

Dopo aver già lanciato Postal 4 in Accesso Anticipato su Steam, gli sviluppatori indipendenti di Running With Scissors hanno comunicato la data di lancio della versione definitiva dello sparatutto, che sarà ufficialmente disponibile a partire dal 20 aprile tramite Steam, GoG e Green Man Gaming.

"Postal 4: No Regerts è un satirico e comicamente scandaloso sparatutto in prima persona non lineare e il tanto atteso sequel di quello che è stato affettuosamente soprannominato "Il peggior gioco di sempre", POSTAL 2! (Non è conosciuta l'esistenza di un terzo gioco.)

Sono trascorsi multi anni dagli eventi che hanno devastato la un tempo orgogliosa città chiamata Paradise. Gli unici due usciti incolumi dal cataclisma, lo sfortunato uomo qualunque conosciuto come il Postal Dude e il suo fedele compagno Champ, guidano senza meta nel rovente deserto dell'Arizona alla ricerca di un nuovo posto da chiamare casa. All'orizzonte, il duo intravede una città sconosciuta e abbagliante che li chiama. Quali prospettive indicibili si trovano dentro? Fama? Fortuna? Forse un bidet o due? Edensin ti aspetta".