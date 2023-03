Postal 4 No Regerts annunciato ufficialmente per PS5 e PS4 con data di lancio

A seguito dei recenti avvistamenti che avevano preannunciato la novità imminente, Running with Scissors ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Postal 4 No Regerts su console PlayStation 5 e PlayStation 4.

Già disponibile su PC da aprile 2022, il folle sparatutto definito come "il tanto atteso sequel del peggior gioco di sempre, Postal 2 (non è nota l'esistenza di un terzo gioco)" sarà disponibile a partire dal 21 marzo di quest'anno anche su PlayStation 5 e PlayStation 4. Al momento non ci sono notizie riguardo ad una possibile edizione Xbox del gioco.

Postal 4 No Regerts offre un gameplay non lineare, sandbox, a mondo aperto, ambientato in una città nuova di zecca da esplorare. I giocatori potranno prediligere a proprio piacimento un approccio pacifista o a ggressivo, conoscere amici e affrontare nuovi nemici. Nel corso della folle avventura potranno servirsi di un arsenale esagerato nonché di devastanti potenziamenti, combo e capacità di armi uniche. Non mancano inoltre le opzioni di personalizzazione del Dude e diverse occasioni di interattività con la città liberamente esplorabile.

Nonostante questo pacchetto contenutistico, Postal 4 No Regerts è stato eletto peggior gioco del 2022 dalla classifica di Metacritic, all'interno della quale troviamo altre produzioni sfortunate dello scorso anno come Babylon's Fall, CrossfireX e Blade Runner: Enhanced Editition.