Postal 4 vietato su Xbox: Microsoft ne ha impedito l'uscita, cosa è successo?

Pubblicato su PC nel corso del 2022, Postal 4 No Regerts è stato annunciato su PS5 e PS4: il folle sparatutto sbarcherà su console Sony il prossimo 21 marzo, ma nessuna informazione in merito a versioni Xbox è stata diffusa. A quanto pare c'è un motivo ben preciso.

Sembra infatti che Postal 4 No Regerts non arriverà mai su Xbox Series X/S e Xbox One per precisa scelta di Microsoft. Ad affermarlo sono stati gli sviluppatori stessi, i ragazzi di Running With Scissors, rispondendo ad un follower su Twitter che parlava appunto di queste specifiche edizioni. "Giusto per essere chiari, è stata Microsoft a dire di no a Postal 4", si è limitato ad affermare l'account Twitter ufficiale di Running With Scissors, senza tuttavia rivelare nel dettaglio i motivi per cui il colosso di Redmond avrebbe vietato la pubblicazione del gioco sulle sue console.

In mancanza di motivazioni concrete, l'unica supposizione è che Microsoft possa aver impedito la pubblicazione del gioco per via dei suoi contenuti fortemente violenti e scurrili, una caratteristica che da sempre accompagna la serie sin dalla pubblicazione del primo episodio nel 1997. Oltre a questo, non è da escludere che la qualità del gioco possa aver influito sulla scelta dell'azienda americana: Postal 4 è infatti considerato il peggior gioco del 2022, con una media di 30 su Metacritic relativa alla versione PC.

In attesa di scoprire se Running With Scissors darà mai spiegazioni chiare sul "no" di Microsoft, non resta che vedere come verrà accolto Postal 4 al momento del suo esordio su piattaforme PlayStation.