Postal Brain Damaged: lo spin-off sparatutto si presenta nel primo video gameplay

Gli editori di Running With Scissors presentano con il primo video gameplay il progetto di Postal Brain Damaged, uno sparatutto in salsa retrò che promette di ampliare l'irriverente dimensione di Postal per farle raggiungere vette ancora più elevate di umorismo nero.

Il titolo di questo spin-off che strizza l'occhio agli appassionati degli FPS di fine anni '90 descrive per sommi capi tutti gli elementi che andranno a tratteggiare la storia di Brain Damage e parte da un semplice assunto: la vita spericolata che ha condotto il Postal Dude nei videogiochi precedenti della serie a lui dedicata lo porterà a subire dei danni cerebrali che lo proietteranno in un microcosmo di violenza e follia.

Il compito affidatoci dagli sviluppatori di Hyperstrange sarà altrettanto semplice e consisterà nell'abbattere tutti i pazzi che la Big Bad Nurse ci sguinzaglierà contro per "rendere più confortevole" il soggiorno del nostro alter-ego in questa sorta di girone dantesco mascherato da manicomio criminale.

Tra dosi massicce di ultraviolenza e raffiche di battute scadenti che farebbero arrossire persino i Drughi di Arancia Meccanica, aspettiamoci quindi delle missioni particolarmente crude con sparatorie frenetiche a cui dedicarsi in un sol fiato per acquisire armi e potenziamenti sempre più devastanti.

Censure permettendo, l'uscita di Postal Brain Damage è prevista nel 2021 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, come promesso da 3D Realms nel reveal di Graven, magari anche su PS5 e Xbox Series X.