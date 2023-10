Postal Brain Damaged varca i confini PC: finestra di lancio per le versioni PlayStation

Dopo aver esordito su PC nel corso del 2022, Postal Brain Damaged si prepara ad esplorare nuovi confini, precisamente quelli PlayStation, già nei prossimi mesi grazie all'arrivo di nuove versioni pensate appositamente per PS5 e PS4.

Il publisher Running With Scissors e lo sviluppatore Hyperstrange confermano che Postal Brain Damaged arriverà sulle piattaforme di casa Sony nel corso del 2023, sebbene per il momento non sono stati rivelati dettagli più precisi in merito alla data d'uscita. Il fatto che venga tuttavia confermato per quest'anno lascia intendere che l'esordio delle nuove edizioni sia molto vicino, al più tardi entro un paio di mesi. Nessun dettaglio invece sul possibile arrivo del gioco anche su Xbox in futuro.

Postal Brain Damaged venne mostrato per la prima volta nel 2020 e funge da spin-off alla serie principale di Postal realizzata da Running With Scissors. Siamo davanti ad un boomer-shooter dai ritmi forsennati e dai toni sopra le righe come da tradizione nel franchise, incentrato su una storia del tutto inedita e non esplorata negli altri giochi del brand. Il suo prossimo debutto su console PlayStation è dunque l'occasione per i possessori delle console Sony di scoprire cosa ha da offrire il folle sparatutto, e per gli sviluppatori di ampliarsi ad un pubblico sempre più ampio.