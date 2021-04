Poster 3D e Funko Pop in sconto: le nuove offerte di GameStopZing

E' tempo di sconti da GameStopZing! Fino a inizio maggio è possibile acquistare una selezione di Funko Pop! e Poster 3D a prezzi ridotti, solamente online. Una offerta molto interessante che vi permetterà di aggiungere un tocco di colore alla vostra casa o al vostro ufficio a prezzi decisamente contenuti.

I Poster 3D sono scontati del 10% fino al 3 maggio, tra i tanti vi segnaliamo il poster dei Supereroi Marvel a 7.18 euro ed i poster 3D di The Legend of Zelda, Stranger Things, The Nightmare Before Christmas, Harry Potter, Crash Bandicoot, Rick & Morty e Death Noteh a 11,68 euro l'uno.

Degna di nota anche la nuova offerta sui Funko Pop! con una selezione di personaggi in vendita con il 20% di sconto solo online fino a domenica 2 maggio. Tra questi citiamo i Funko Pop! di Hulk con il costume degli Avengers a 12.78 euro, Chase con Elmo (Captain Marvel) a 19.98 euro, Wonder Woman Gold Power Pose a 7.98 euro, Bash di Fortnite a 12.78 euro e Rick in Purge Suite di Rick & Morty a 10,38 euro.



Una buona occasione per acquistare i propri Funko Pop! preferiti ed una selezione di poster 3D a prezzi ridotti, avete tempo fino a inizio maggio per fare scorta di prodotti da GSZ, solo online.