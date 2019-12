Il poster di Cyberpunk 2077 rivela una mappa di dimensioni enormi

A giudicare dalle analisi compiute dalla community di Reddit sulle immagini della mappa di Cyberpunk 2077 intraviste nei poster ufficiali del kolossal di CD Projekt, l'area esplorabile della gigalopoli sci-fi sarà di dimensioni enormi.

I membri più attivi del subreddit di CP2077 focalizzano la nostra attenzione su due particolari dettagli sfuggitici alla presentazione dell'artbook ufficiale: raffrontando il poster di Night City con uno scatto in alta definizione che ritrae le aree di Little China, Downtown, Corpo Plaza e del Centro della Città e che sembra provenire dalla minimappa interattiva, si riuscirebbero a percepire le reali dimensioni della metropoli che farà da sfondo alle avventure da netrunner di V in compagnia di Johnny Silverhand. Anche facendo un veloce confronto con le scene di gameplay ammirate nella demo dell'E3 2018 si riescono a intuire le generosissime dimensioni della mappa di Night City.

In sede di annuncio della guida ufficiale di Cyberpunk 2077, d'altronde, gli autori di CD Projekt RED hanno ribadito che il titolo durerà meno di The Witcher 3 ma che sarebbe stato più rigiocabile e avrebbe avuto una mappa più densa di contenuti: alla luce delle ultime informazioni condivise dai redditor, però, non è detto che alla minore durata della campagna principale corrisponderà necessariamente una dimensione più ridotta della mappa.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che attendere il 16 aprile 2020 assistendo, dopo un'attesa durata anni, al lancio definitivo di Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione Google Stadia uscirà dopo, presumibilmente a metà 2020, a cavallo tra questa e la prossima generazione di console che debutterà a fine anno con la commercializzazione di PS5 e Xbox Scarlett.