Posticipato l'aggiornamento di Ghost Recon Breakpoint: Immersive Mode arriva in Primavera

Brutte notizie per chi attendeva l'arrivo del nuovo aggiornamento di Ghost Recon Breakpoint, che aggiungerà la Immersive Mode e la nuova classe Ingegnere. L'update era previsto per la fine di Febbraio, ma Ubisoft ha annunciato il suo rinvio attraverso un post sul suo blog.

La nuova data d'uscita è prevista per questa primavera, anche se non c'è un giorno preciso fissato per la release. In ogni caso, gli sviluppatori hanno promesso di rivelare ulteriori dettagli sulla nuova modalità e la nuova classe, in un nuovo post sul blog previsto per il 5 Marzo.

"Il nostro obiettivo con la nuova Immersive Mode è quello di offrire un update significativo al gioco, usando come base i vostri fedback. L'Immersive Mode è costruita sui risultati dei sondaggi, le vostre osservazioni raccolte dai nostri Community Manager, e delle fasi di test intensive. Stiamo creando un'esperienza che cambierà il modo in cui giocherete a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint", si legge nel post, che poi continua:

"La complessità nell'integrare questa nuova modalità si è rivelata una sfida, e vogliamo essere sicuri che l'esperienza sarà ottima quando sarà diffusa". Insomma, ci vuole ancora un po' di tempo per rifinire il tutto. Insieme alla Immersive Mode arriverà anche la nuova classe Ingegnere.

