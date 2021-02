Potentia: demo gratis su Steam per il mix tra Uncharted, The Last of Us e The Division

A poche settimane dall'annuncio e a qualche giorno dal debutto su Steam, è ora possibile effettuare il download gratuito della demo di Potentia, un action adventure ispirato ad alcuni celebri titoli come Tom Clancy's The Division, The Last of Us e Uncharted.

Il gioco è infatti ambientato in un mondo devastato dalla guerra e in cui i sopravvissuti sono pochi e quasi sempre ostili. Nel corso dell'avventura dovremo prendere il controllo di Victor e farci strada tra gruppi di soldati utilizzando sia l'astuzia nelle fasi stealth che la forza bruta: nei trailer vediamo infatti che il protagonista è perfettamente in grado di utilizzare visori notturni, archi, fucili d'assalto e fucili a pompa.

Se prima di procedere al download della demo volete scoprire quali sono i requisiti di sistema del gioco, ecco tutti i dettagli:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit

CPU: AMD FX 6300, AMD Ryzen 3 1200, Intel Core i5 2400 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 760 o superiore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 15 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit

CPU: AMD FX 8350, AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i7 3770 o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 290, AMD Radeon RX 570, NVIDIA GeForce GTX 1050 o superiore

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 15 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: si consiglia l'utilizzo di un SSD

Ecco invece il link per scaricare la versione di prova:

Vi ricordiamo che il gioco arriverà esclusivamente su Steam a partire dal prossimo giovedì 11 febbraio 2021 e al momento non si conoscono i dettagli sul prezzo di vendita.