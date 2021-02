Potentia, demo gratis su Steam e ispirazioni a The Last of Us: tutti i dettagli in video!

Prosegue la sempre gradita iniziativa proposta da Valve, con il catalogo dello Steam Game Festival che offre un'interessante rassegna di Demo gratuite.

Il catalogo di produzioni rappresentate è estremamente variegato e spazia dall'intrigante simulator italiano Hundred Days sino al da poco annunciato Potentia. Quest'ultima rappresenta un Action Adventure il cui sviluppo è affidato alle mani di Wily Pumpkin. Direttamente dalla Turchia, sta prendendo forma un titolo dalle atmosfere post apocalittiche che sembra richiamare diversi aspetti dell'acclamato The Last of Us di Naughty Dog. Pur mancando all'appello gli Infetti, il mondo di gioco proposto non è certamente placido e pacifico.

All'annuncio della conclusione della Guerra Fredda, la cittadina del protagonista Victor è stata colpita da una misteriosa esplosione, in seguito alla quale moltissimi esseri umani sono svaniti nel nulla. Nessun effetto si è invece generato su piante e animali, ma il tracollo della comunità ha portato alla scomparsa delle istituzioni e alla divisione delle persone in fazioni contrapposte. Si è così disegnato un mondo complesso e pericoloso, in cui Victor è pronto a plasmare una nuova storia. Per raccontarvi ogni dettaglio sulla produzione, la Redazione ha confezionato un video interamente dedicato a Potentia. Come di consueto potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!