La potenza di PS5 a confronto con le passate PlayStation... e una balenottera azzurra!

Grazie all'annuncio delle specifiche hardware di PlayStation 5, in rete sono apparse diverse comparative che analizzano la console nextgen di Sony in relazione alla potenza delle predecenti generazioni del Monolite Nero. L'ultimo confronto di Android Central scomoda persino una balenottera azzurra!

Dopo la presentazione tenuta da Mark Cerny a metà marzo, sappiamo infatti che PS5 vanterà 10,28 TeraFlops di potenza. Partendo da questo dato, la redazione di Android Central ha realizzato una veloce comparativa con le precedenti PlayStation per snocciolare tutta una serie di statistiche che contribuiscono a fare chiarezza sul balzo grafico e prestazionale che dovremmo attenderci nella prossima generazione di piattaforme Sony.

Prendendo come metro di giudizio esclusivamente la potenza espressa dalla GPU, l'analisi sottolinea come una singola PS5 sarà in grado di equiparare in potenza ben 1.658 PS2 (la cui GPU raggiungeva i 6,2 GigaFlops, ossia 0,006 TeraFlops), oppure 44,62 PS3 (230,4 GFlops), 5,59 PlayStation 4 "base" (in virtù dei suoi 1,84 TFlops) o 2,45 PS4 PRO (4,2 TFlops).

Per stemperare i toni della diatriba sulla reale potenza di PlayStation 5 oltre i TeraFlops e del confronto tra PS5 e Xbox Series X, il team di Android Central ha simpaticamente ricordato come le 1.658 PS2 necessarie a eguagliare la potenza di PS5, se impilate in una singola torre immaginaria, raggiungerebbero ben 130,55 metri, un'altezza equivalente alle dimensioni di 5,22 maschi adulti di balenottera azzurra, l'animale vivente più grande al mondo.

Nell'impaziente attesa di scoprire quante balene di differenza ci saranno tra le console nextgen di Sony e Microsoft, vi lasciamo ai giudizi espressi da un analista nel ritenere che PS5 e Xbox Series X costeranno meno di 500 euro.