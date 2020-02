Potenza di PS5 e Xbox Series X: differenze presenti, ma risibili secondo un insider

OsirisBlack, il medesimo utente di NeoGaf e insider che nelle ultime settimane ha parlato di un sequel di The Order 1886 e di un gioco di Superman esclusivo per Xbox Series X, è tornato alla carica, stavolta condividendo le presunte opinioni di uno sviluppatore sulla potenza di PS5 e Xbox Series X.

Secondo questo sviluppatore misterioso, le differenze in termini di potenza tra le due console next-gen sarebbero risibili. Una sembrerebbe prevalere sull'altra (non ha specificato quale), ma le differenze si notano a malapena nel gioco al quale starebbe lavorando il suo studio. Interrogato sui TFLOPs, tuttavia, lo sviluppatore avrebbe preferito non rispondere. Avrebbe poi affermato che attualmente non c'è l'obbligo di far girare un gioco di PlayStation 5 anche su PS4, anche se al momento il suo progetto sarebbe cross-gen.

Secondo lui, in ogni caso, gli utenti si starebbero concentrando troppo sulle differenze in termini di potenza, perdendo di vista ciò che realmente conta. Sia Xbox Series X che PS5 sarebbero in grado di far girare il suo gioco a 4K e 60fps, un traguardo tecnico impensabile su Xbox One e PS4. Il solo sistema di illuminazione impiegato farebbe crollare il framerate a 20fps sulle console della corrente generazione, anche a basse risoluzioni.

Come al solito, vi invitiamo a prendere quanto riferito con le pinze e come un semplice spunto di discussione, trattandosi di informazioni non ufficiali provenienti da una fonte che alcune volte si è rivelata veritiera, altre volte no. Le potenzialità delle due console non sono ancora perfettamente note: le specifiche tecniche di PS5 riportate sul sito ufficiale di PlayStation 5 aperto di recente sono infatti incomplete, esattamente come quelle di Xbox Series X divulgate fino ad oggi.