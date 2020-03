Potenza e specifiche di PS5: nuovi leak indicano una GPU da 11 TFlop?

Mentre in rete impazza il dibattuto sulle ripercussioni della cancellazione dell'E3 2020, dalle pagine di NeoGAF spunta un nuovo leak su PlayStation 5 che, assumendo la forma di un insolito indovinello, sembrerebbe fornire degli indizi sulla potenza e sulle specifiche della console nextgen di Sony.

Il sedicente insider di NeoGAF conosciuto come O'dium ha infatti pubblicato un'immagine che mostra una colomba che trasporta una fittizia lettera indirizzata a Mark Cerny, il capo progettista di Sony per PS5: nella missiva virtuale è presente un messaggio in "codice d'uccello".

Una volta interpretato e tradotto dalla community del forum videoludico, il criptico messaggio di O'dium ha rivelato dei dettagli sulle specifiche tecniche di PlayStation 5, in particolare sulla sua GPU. Il numero di "Coo" presenti nel testo, ad esempio, sono 52 e potrebbero rappresentare le unità di calcolo della scheda video della console nextgen di Sony.

Unendo lo schema di rime utilizzato dal leaker ai MHz, la corrispondenza che ne risulta sarebbe di una GPU da 11.06 TeraFLOPS con 52 unità di calcolo e una frequenza di clock fissata sui 1743 MHz. Se risultassero veritiere, queste indiscrezioni farebbero di PlayStation 5 una console dalla potenza paragonale a quella di Xbox Series X con 12 TFlop ufficiali: tutto ciò, però, non tiene conto delle considerazioni sulla velocità garantita dall'architettura RDNA2, o tantomeno dalla CPU, dall'SSD o da altri fattori come l'impatto prestazionale dei core che gestiranno il Ray Tracing.

Se a questi rumor aggiungiamo anche le indiscrezioni sui modelli in abbonamento di PS5 e PS5 Pro, capiamo allora che, mai come in questo caso, occorre prendere con le pinze ogni tipo di voce di corridoio che sta circolando in rete in merito a PlayStation 5 e alle prospettive della nextgen.