Potenza di Xbox Lockhart: Jez Corden smentisce i 7 TeraFLOPS

La scorsa settimana Microsoft ha svelato le specifiche tecniche di Xbox Series X tuttavia sembra che la casa di Redmond abbia anche altre sorprese in arrivo per i prossimi mesi, tra cui anche l'annuncio di Xbox Lockhart, probabile nome in codice di Xbox Series X (denominazione provvisoria).

In queste ore sono riemersi alcuni benchmark legati ad una APU AMD non meglio identificata e che secondo molti potrebbe proprio essere il SoC di Xbox Lockhart: si parla di una CPU Octa-Core da 4.0 GHz con 16 GB di RAM (di cui 4 VRAM) e una GPU non ancora nota. Il benchmark in questione segna 7.100 punti su 3DMark Time Spy presentando quindi prestazioni simili a quelli di una configurazione PC con CPU Ryzen 9 3900X e Nvidia GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon RX 5600.

Secondo alcune teorie, Xbox Series X potrebbe dunque sprigionare una potenza compresa tra 7 e 7.9 TFLOPS tuttavia questa ipotesi è stata smentita da Jez Corden di Windows Central, da sempre molto vicino al mondo Microsoft. Secondo quanto riferito dal giornalista, Lockhart avrà una potenza di 4 TeraFLOPS, si tratta di un hardware pensato per offrire buone prestazioni a 1080p e in grado di sfruttare i vantaggi della nuova architettura RDNA di AMD.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato, secondo Corden l'annuncio di Xbox Lockhart sarebbe previsto per i prossimi mesi, probabilmente tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate.