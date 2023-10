Un potenziale insider potrebbe essere a conoscenza dei piani Xbox nel mercato giapponese

Che Xbox abbia programmi di estendere la propria posizione all'interno del mercato giapponese, come dichiarato nel corso della Xbox Digital Broadcasting del Tokyo Game Show 2023, non è certamente un segreto. Un potenziale insider, tuttavia, afferma di essere in possesso di informazioni più dettagliate in merito.

A riportare le possibili indiscrezioni di Blue Man, l'insider in questione, è l'utente Game_Changer65 su Reddit, che pur esordisce nel proprio thread con "non so se possa essere ritenuto credibile, ma sembra che sappia più di quanto lascia intendere".

Le dichiarazioni di Blue Man si soffermano sul già manifestato intento di Microsoft di approcciare studi e publisher nipponici e il potenziale insider aggiunge:

"So che da un lato stanno cercando di inserire più titoli legati al Giappone nel Game Pass, che si tratti di Xbox One, 360, Original o Series X. Allo stesso tempo, ci si limita principalmente a porting di titoli preesistenti e al trasferimento di quelle serie e IP su Xbox. Sono a conoscenza di alcuni colloqui che Xbox sta avendo con alcuni di questi sviluppatori ed editori."

Queste stesse affermazioni vengono poi approfondite dallo stesso Blue Man, segnalando che uno tra i publisher più grandi sarebbe Square-Enix, da cui potrebbero nascere dei porting su Xbox di compilation come Final Fantasy Pixel Remaster. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratterrebbe di un mistero svelato, dato che lo stesso Phil Spencer ha dichiarato di star lavorando a nuovi progetti con Square-Enix.

Altri publisher citati dal potenziale insider sono Konami, FromSoftware, Capcom, Sega/Atlus e PlatinumGames. Le sue dichiarazioni, al momento, sono però principalmente bollate come pura speculazione da parte della community di Reddit, che le valuta alla stregua di ipotesi che chiunque potrebbe trarre osservando gli ultimi movimenti di Microsoft.