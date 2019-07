Una potenziale Nintendo Switch Pro non è imminente: ne parla il Presidente Doug Bowser

Nel corso delle ultime settimane, Nintendo Switch è stata al centro di un corposo numero di rumor e voci di corridoio, che volevano la Casa di Kyoto pronta a commercializzare nuove versioni della console.

In parte, questi riferimenti hanno trovato conferma nell'annuncio odierno dell'uscita di Nintendo Switch Lite, versione compatta ed esclusivamente portatile della console ammiraglia. In seguito al reveal di questo nuovo hardware, la redazione del portale cnet ha avuto l'occasione di approfondire la visione della Casa di Kyoto dialogando direttamente con Doug Bowser, Presidente di Nintendo America. Diversi gli argomenti trattati, tra i quali il rapporto tra Nintendo Switch e Switch Lite.

Durante la chiacchierata con Bowser, tuttavia, c'è stato anche modo di approfondire quelli che sono i piani di Nintendo in termini di ulteriore nuovo hardware, almeno per il futuro più prossimo. Il portale riporta infatti quanto segue: "[Switch Lite sarà] anche l'unico nuovo hardware Nintendo Switch per il prossimo periodo delle festività, in quanto Bowser afferma che la Switch maggiore non riceverà un upgrade in questo momento".



Per scoprire se dietro i rumor relativi ad un'ipotetica Nintendo Switch Pro si cela un fondo di verità sarà dunque necessario attendere pazientemente eventuali e future dichiarazioni in merito. In attesa di scoprire se la Casa di Kyoto ha effettivamente in programma una ulteriore versione di Switch, vi ricordiamo che Nintendo Switch Lite esordirà sul mercato il prossimo 20 settembre.