Le potenzialità di PS5? Ne parla il direttore creativo di The Surge 2, soulslike di Deck13

Mentre il pubblico si interroga su quali saranno le novità che la prossima PlayStation porterà con sé, diversi sviluppatori offrono le proprie considerazioni in merito alla next-gen Sony.

Tra questi ultimi troviamo Jan Klose, creative director di The Surge 2, il soulslike recentemente sviluppato dal team di Deck1 e di cui il nostro Giuseppe Arace ha approfonditamente discusso all'interno della sua recensione di The Surge 2.



Interrogato in merito alla next gen Sony dalla redazione di GamingBolt, Klose ha offerto alcune interessanti considerazioni su quelli che potrebbero essere i vantaggi offerti dalle caratteristiche tecniche della futura PlayStation 5. Riferendosi al SSD, in particolare, il director ha dichiarato: "Questo è particolarmente interessante per tutto ciò che trasmetteresti alla memoria dall'hard disk [...], e così può incrementare la velocità dell'intero gioco. Perciò questo è sicuramente molto interessante per noi". Discutendo della CPU, Klose ha invece sottolineato l'utilità di migliori performance nel campo dell'elaborazione. Facendo riferimento a "giochi in cui il tempismo è importante, - sottolinea - è ottimo poter offrire 60 fps su console mantenendo al contempo una grande fedeltà visiva".



Ad ora, Sony ha offerto alcune anticipazioni su quelle che saranno le caratteristiche tecniche di PlayStation 5, ma non ha ancora alzato definitivamente il sipario sulla nuova console.