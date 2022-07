I poteri devastanti di Iron Man nel video gameplay di Marvel's Midnight Suns

Dopo aver fatto sfoggio dei poteri di Capitan America in Marvel's Midnight Suns, i ragazzi di Firaxis Games dedicano il nuovo video di approfondimento ad un altro amatissimo eroe della Casa delle Idee, Iron Man.

Il filmato Deep Dive propostoci dagli autori di XCOM ci proietta ancora una volta nella colossale dimensione del prossimo GDR tattico edito da 2K per offrirci un piccolo assaggio delle abilità di Iron Man.

Scorrendo le scene di gameplay possiamo così ammirare il particolare stile adottato da Tony Stark per fronteggiare la minaccia rappresentata dalle forze di Lilith; non meno interessanti sono poi i frangenti del video in cui il team di Firaxis discute dell'importanza delle Carte Battaglia, il particolare sistema implementato dagli sviluppatori americano per per rendere ancora più stratificata, immersiva e imprevedibile l'esperienza strategica offerta dal titolo.



Nel ventaglio di poteri accessibili da Iron Man troviamo gli immancabili raggi repulsori e i tanti gadget sfornati all'occorrenza dalle industrie Stark per la felicità del suo eccentrico fondatore, e ovviamente di chi lo interpreterà nelle arene virtuali di Midnight Suns.

Il lancio del nuovo GDR tattico di Firaxis è previsto per il 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e successivamente anche su Nintendo Switch. Per un approfondimento ulteriore sul gameplay, sui ricchi contenuti e sulla visione creativa di Firaxis Games, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale, con tanto di intervista esclusiva agli sviluppatori, sui segreti di Marvel's Midnight Suns.