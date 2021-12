Quali potrebbero essere i prossimi videogiochi di Hideo Kojima?

Nelle ultime ore, grazie ad una intervista pubblicata da Famitsu, è arrivata la conferma ufficiale che Kojima Productions è attualmente al lavoro su due nuovi videogiochi: uno è stato definito da Hideo Kojima stesso come un "grosso titolo", l'altro come un progetto sperimentale.

Cerchiamo allora di capire cosa potremmo aspettarci nei prossimi anni dall’estro creativo di Kojima. Prima di lasciarvi alla lettura, vi ricordiamo che tutte le ipotesi riportate all'interno dell'articolo sono frutto di speculazioni, rumor e voci di corridoio.

Il grosso titolo citato dal designer potrebbe essere un eventuale Death Stranding 2: un sequel diretto dell'avventura di Sam Porter Bridges potrebbe essere sicuramente apprezzato da gran parte della community, tuttavia alcuni report emersi diverso tempo dopo l’uscita di Death Stranding sostenevano che i riscontri commerciali avuti dal gioco non sarebbero stati sufficienti per spingere Sony a commissionare subito un secondo episodio. Sulla questione sembra che le due parti siano in trattativa, e Death Stranding 2 si farà anche secondo Norman Reedus.

Un’altra voce molto diffusa negli ultimi mesi vorrebbe invece Hideo Kojima al lavoro su un titolo in esclusiva per Xbox basato su infrastruttura cloud: se questi rumor dovessero trovare riscontro nei prossimi mesi (magari durante l'E3 2022?), sarebbe interessante vedere che impatto potrebbe avere un gioco di Kojima nell'ecosistema videoludico di Microsoft.



L’ultima grossa speculazione vedrebbe un nuovo Silent Hill sviluppato da Hideo Kojima. Da molto tempo si rincorrono voci sulla realizzazione di un nuovo capitolo della serie horror firmata Konami, e secondo molti i tempi sarebbero ormai maturi per una nuova collaborazione tra il designer giapponese e la sua ex compagnia. Il ritorno di Silent Hill ad opera di Kojima rimane una speranza dei, ma visto lo stato dei rapporti con Konami le probabilità che il progetto si concretizzi nel prossimo futuro sono ridotte al lumicino.

Infine, è possibile che l'azienda stia attualmente lavorando a due titoli completamente diversi da quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti, magari senza il supporto di Sony e Microsoft. Qualunque sia la verità, comunque, Kojima Productions ha aperto una divisione interna dedicata a TV e musica, segno della sempre manifestata volontà da parte di Kojima di allargarsi anche ad altri medium oltre a quello del videogioco.