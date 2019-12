Ecco quali potrebbero essere le specifiche tecniche di Xbox Series X

Durante la notte dei Game Awards 2019 Microsoft ha attirato tutta l'attenzione su di sé svelando il design di Xbox Series X, alla quale, fino a poco tempo fa, ci riferivamo con il nome di Project Scarlett.

Un altro passo verso la definitiva comprensione delle potenzialità della console di prossima generazione, quindi, è stato compiuto, ma non sono ancora note le specifiche tecniche ufficiali. Il portale Windows Central ha quindi provato a fare il punto della situazione raccogliendo in un unico posto le informazioni confermate, i tanti rumor e le indiscrezioni racimolate dalle proprie fonti. Alla luce di tutto ciò, le specifiche hardware di Xbox Series X potrebbero essere le seguenti:

Processore: CPU AMD Zen 2-based custom (8 core @ 3.6 GHz)

Scheda grafica: GPU AMD Navi-based custom (12 TF RDNA)

Memoria: 16GB GDDR6 RAM (13GB garantiti per i giochi, 3 per il sistema)

Archiviazione: NVMe SSD (le fonti di WindowsCentral parlando di una velocità di lettura pari a 2GB/s)

Uscita video: 8K, 4K @ 120Hz

Drive ottico: 4K Blu-ray

Porte: USB Tipo A anteriore (13 mm), HDMI Out posteriore, altre sconosciute

Colore: Nero Opaco

Confermati, inoltre, il supporto al Ray Tracing hardware e al Variable Rate Shading, e le dimensioni del nuovo monolite nero , che misurerà 312 mm in altezza, 157 mm in larghezza e 157 mm in profondità., che misura 300 mm x 240 mm x 60 mm: come spiegato da Phil Spencer, ciò permetterà una dissipazione efficace e silenziosa allo stesso tempo. È stata inoltre confermata la compatibilità con gli accessori e i giochi Xbox One , oltre alla possibilità di essere posizionata in orizzontale