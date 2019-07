Potrete seguire la Fortnite World Cup in streaming mentre giocate!

Giusto in tempo per le finali della Fortnite World Cup, Epic Games ha lanciato la funzionalità PiP (Picture-in-Picture) nelle versioni PS4, Xbox One e PC di Fortnite, che consentirà a tutti gli utenti di seguire gli accesi match della competizione direttamente all'interno del gioco, sia dalla lobby che durante le partite.

Nell'angolo in alto a destra della lobby di Fortnite troverete il pulsante "Guarda adesso!". Facendo clic su di esso, si aprirà un mini-gioco Durrburger in attesa del caricamento del video PiP. Una volta pronti, potrete fare clic sul video in streaming per visualizzarlo a schermo intero. La funzione PiP sarà disponibile anche in partita! Volendo, potrete anche seguire un giocatore specifico: per farlo, dovrete entrare nella scheda di competizione dalla lobby di gioco, raggiungere la sezione dedicata alle finali della Fortnite World Cup e aprire la classifica. A questo punto, potrete vedere tutti i partecipanti classificati per statistiche e piazzamento, e fare clic per vedere un replay specifico.

È bene precisare che la trasmissione Picture-in-Picture delle finali della Fortnite World Cup sarà attiva come impostazione predefinita, ma potrà tranquillamente essere disattivata in qualsiasi momento dalla lobby chiudendo la finestra (la preferenza verrà ricordata). L'audio sarà in inglese e privo di sottotitoli o didascalie. Guardando la trasmissione all'interno di una partita, inoltre, sentirete contemporaneamente l'audio della trasmissione e quello della partita.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le finali e la Pro-Am della Fortnite World Cup si svolgeranno dal 26 al 28 luglio, ogni giorno a partire dalle ore 15:00. Le partite potranno essere seguite anche su Fortnite.com/Watch, YouTube, Twitch, Facebook, Mixer e Caffeine. Quest'oggi, intanto, il gioco ha ricevuto l'aggiornamento di contenuti 9.41 che ha introdotto il Fucile di precisione Scout Tempesta e degli oggetti per celebrare il secondo compleanno di Fortnite.