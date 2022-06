PouchStation: l'astuccio PlayStation sta arrivando in Giappone

Un nuovo accessorio a tema PlayStation sta arrivando in Giappone: si tratta di PouchStation, un astuccio che riprende il design e i colori della PS1 originale lanciata nel 1994.

Si tratta di un classico astuccio con doppia cerniera ZIP, le dimensioni sono esattamente quelle della prima console Sony, ovvero 26.5 cm di lunghezza, 18.5 centimetri di larghezza e 5 centimetri di altezza. Lo schema dei colori è esattamente quello della PS1, così come i dettagli, tra cui il colore del LED di accensione e le porte per i controller.

All'interno di PouchStation troviamo anche una tasca con cerniera utile per riporre cavi, cuffie o altri accessori. L'interno è decorato in due diversi colori, blu o nero. La PuchStation sarà in vendita dal 13 giugno in Giappone insieme ad una rivista che racconta la storia di PlayStation, edita dall'editore Takarajimasha. Il prezzo? 2.068 yen, circa 14 euro al cambio attuale.

Al momento non sembrano esserci piani per portare la PouchStation in Occidente ma non è escluso che sia possibile trovarla con relativa semplicità su Amazon nelle prossime settimane o magari su eBay e altri marketplace online, ad un prezzo non troppo elevato. E voi, comprereste questo astuccio? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.