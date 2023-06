Povero Dhalsim, in Street Fighter 6 non se lo fila quasi nessuno

A poco più di tre settimane dal lancio, avvenuto lo scorso 2 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sono emersi in rete i primi dati relativi alla percentuale di utilizzo dei lottatori di Street Fighter 6. Tra il primo e l'ultimo classificato c'è proprio un abisso!

I dati, condivisi dallo youtuber specializzato in picchiaduro Rooflemonger e facenti riferimento a tutte e tre le piattaforme di gioco, incoronano Ken come il lottatore più utilizzato in assoluto dai videogiocatori di Street Fighter 6. Dietro di lui figura l'altro deuteragonista, Ryu, a sua volta seguito, nell'ordine, da Cammy, Marisa, Juri, Manon e Zangief. Potete consultare voi stessi la classifica dirigendovi in coda a questa notizia, tuttavia ci teniamo ad accendere i riflettori anche sul povero Dhalsim, che a quanto pare non si fila quasi nessuno. Il monaco e maestro di yoga allungabile proveniente dall'India è di gran lunga il meno impiegato dai videogiocatori di Street Fighter 6, probabilmente per il suo essere poco convenzionale se messo a confronto con gli altri membri del cast.

La vostra esperienza sui server di gioco del picchiaduro rispecchia questa classifica? Qual è il vostro lottatore preferito? Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di leggere questa lista con cinque lottatori di Street Fighter 6 dotati di combo davvero devastanti.