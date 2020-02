Power Chord e il Set Polare nell'aggiornamento del negozio di Fortnite

Giornata di grandi novità sul battle royale di Epic Games: dopo aver visto le novità dell'aggiornamento 11.50 di Fortnite, che ha visto anche l'esordio del nuovo motore fisico di Fortnite, arrivano anche le nuove skin e gli oggetti in vendita oggi nel negozio, e presentano anche alcune chicche.

Potete innanzitutto dare un tocco punk rock al vostro personaggio con la leggendaria skin Power Chord, da 2000 V-Bucks. Se le schitarrate non sono il vostro forte però, niente paura: è tornato in vendita il set polare, per affrontare al meglio questo periodo di clima gelido.

Troviamo quindi Polar Patroller in vendita a 1500 V-Bucks, Arctica e Snow Patroller a 1200 V-Bucks. Per completare i vari set ci sono anche i picconi Anarchy Axe, Pinkaxe e Fishicles, ed il glider Stage Dive.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, troviamo le skin Ether e Slingshot, rispettivamente da 1500 e 800 V-Bucks, il glider Flying Carp, a forma di... pesce volante. Infine i tre balletti di oggi, che sono Work It, Jubilation e Double Up.

Come sempre vi ricordiamo che gli oggetti in vendita nel negozio non vi conferiscono vantaggi in battaglia, ma solo modifiche al look del vostro personaggio. Come spenderete i vostri sudati V-Bucks oggi?