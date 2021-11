Power On: The Story of Xbox, annunciato il documentario sulla storia della console

Le celebrazioni per i venti anni di Xbox si aprono con un annuncio tanto inaspettato quanto gradito. i vertici di Microsoft hanno infatti svelato il documentario Power On: The Story of Xbox che ripercorre la storia del brand in ben sei episodi.

La docu-serie dedicata al mondo della console verdecrociata ripercorrerà la storia di Xbox si dagli albori, raccontando i retroscena che hanno portato alla nascita della macchina da gioco targata Redmond, tra sogni, speranze, ostacoli, superando l'iniziale diffidenza dei vertici di Microsoft fino ad arrivare al successo mondiale. Il documentario che prenderà il titolo di Power On: The Story of Xbox sarà suddiviso in sei episodi e verrà distribuito a partire dal 13 dicembre su vari piattaforme streaming, al momento non meglio specificate.

In aggiunta a questo, il Compatibily Lead Programmer di Xbox Peggy Lo ha annunciato l'arrivo di altri 70 giochi retrocompatibili dell'era Xbox 360 alla già ricca libreria disponibile, tra cui spiccano F.E.A.R., Dead or Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight II e tanti altri.