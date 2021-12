Power On The Story of Xbox: la docuserie Microsoft è disponibile gratis, anche in italiano

Nel corso dell'evento autunnale dedicato ai festeggiamenti per il ventennale verdecrociato, Microsoft aveva mostrato il reveal trailer di Power On: The Story of Xbox, simpatica docu-serie dedicata al debutto della prima console del colosso di Redmond.

Come promesso, l'interessante produzione è ora disponibile per la visione, con distribuzione completamente gratuita. Composta di sei episodi, Power On: The Story of Xbox ha infatti trovato spazio sul Canale YouTube ufficiale di Xbox, dove gli appassionati di tecnologia e videogiochi possono ora scoprire ogni retroscena sul coinvolgente percorso che ha portato Microsoft a fare il suo ingresso nel mondo del gaming su console.

Direttamente in apertura e in calce a questa news, trovate dunque tutti gli episodi di Power On: The Story of Xbox. Segnaliamo inoltre che tramite il menu Impostazioni dei filmati è possibile impostare i sottotitoli ufficiali in italiano, così da non perdersi nessun dettaglio sul divertente e appassionante racconto relativo alla nascita della prima console Xbox, ormai ventenne. A questo punto, non ci resta che lasciarvi alla docu-serie gratuita: buona visione!



I festeggiamenti per i venti anni di Xbox, lo ricordiamo, hanno rappresentato l'occasione per l'annuncio di una nuova ondata di giochi nel catalogo di esperienze retrocompatibili su Xbox One e Xbox Series X|S, da Max Payne al primo NieR.