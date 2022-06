Power On The Story of Xbox premiato ai Daytime Emmy: premiato il documentario Microsoft

Il racconto proposto da Power On: The Story of Xbox ha realizzato il proprio esordio durante l'autunno 2021, in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario della compagnia videoludica.

A distanza di poco più di sei mesi, il team creativo che ha dato vita al progetto ha ricevuto un importante riconoscimento. La giuria dei Daytime Emmy, promossi dalla CBS, ha infatti assegnato una statuetta al documentario dedicato alla nascita della prima Xbox. Fresco di annuncio, il riconoscimento ha premiato Power On: The Story of Xbox come uno dei migliori documentari dell'anno, apprezzato in particolare nella categoria "Outstanding Single Camera Editing".

Con una pubblicazione episodica, la produzione a marchio Microsoft è accessibile in maniera completamente gratuita per tutti gli appassionati. Power On: The Story of Xbox è stato infatti reso disponibile su molteplici piattaforme ad accesso free, tra YouTube, The Roku Channel e IMDbTv. Decisamente interessate, la serie racconta in maniera divertente il difficile percorso che ha portato al lancio della prima home console del colosso di Redmond.



Superati i vent'anni di storia, il futuro di Microsoft guarda al cloud gaming e a Xbox Game Pass, con un'offerta supportata dal sempre più ampio numero di partnership e team di sviluppo parte degli Xbox Game Studios.