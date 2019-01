Power Ranger Battle for the Grid: nuovi dettagli dal Team di Sviluppo

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato la notizia dell'annuncio di un nuovo picchiaduro dedicato al celebre franchise dei Power Rangers: Power Rangers: Battle for the Grid.

Dopo aver diffuso il Trailer di Annuncio e aver fornito alcuni primi screenshot dedicati al Titolo, nWay ha deciso di fornire ulteriori informazioni in merito al progetto. Come potete verificare nei Tweet che trovate in calce a questa news, è stato, in particolare, sottolineato come Power Rangers: Battle for the Grid sarà un Gioco completamente nuovo, e non costituisce dunque un porting di Power Rangers: Legacy Wars, precedentemente pubblicato dalla Software House su piattaforme mobile.

Rispetto a quest'ultimo, Power Rangers: Battle for the Grid offrirà un sistema di combattimento completamente originale e differenti moveset per ogni personaggio giocabile. Tra quelli attualmente confermati tramite il Sito Ufficiale troviamo Jason Lee Scott, Gia Moran, Tommy Oliver e Lord Drakkon. Altro elemento di rilievo sottolineato dal team di sviluppo è la presenza del cross-platform: "tutti i giocatori sia su Xbox One, Nintendo Switch o PC, saranno nel medesimo pool di giocatori".

Vi ricordiamo che Power Rangers: Battle for the Grid sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dell'aprile 2019. Il Team di sviluppo ha inoltre annunciato anche una versione PC del Gioco, che sarà distribuita su Steam in un periodo successivo dell'anno corrente.