Power Rangers Battle for the Grid: annunciato cross-over con Street Fighter

Due nuovi ed interessanti personaggi si uniscono al roster di Power Rangers: Battle for the Grid. Attraverso un nuovo trailer viene annunciato che Ryu e Chun-Li di Street Fighter verranno aggiunti attraverso un DLC Pack disponibile dal prossimo 25 maggio al prezzo di 12,50 euro.

Per restare in tema con le tematiche del gioco ispirato alla serie TV che tanti consensi riscosse tra i giovanissimi negli anni '90, gli iconici protagonista del Picchiaduro firmato Capcom si trasformeranno anch'essi in Power Rangers, per poi esibirsi sotto queste nuove vesti con il loro iconico repertorio di mosse visto nel corso dei decenni nei vari capitoli e spin-off di Street Fighter. Nel trailer viene tuttavia mostrato il solo Ryu, spettacolare come sempre nel corso dei combattimenti.

Ryu e Chun-Li saranno disponibili in tutte le versioni del gioco, disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia. Inoltre, sempre per il 25 maggio è previsto l'arrivo della Super Edition di Power Rangers: Battle for the Grid. Questa nuova edizione, che nei mesi successivi arriverà anche in formato retail, includerà tutti e tre i Season Pass usciti nel corso del tempo, oltre allo Street Fighter Pack e quattro skin alternative per i personaggi. Ricordiamo che Power Rangers Battle for the Grid è giocabile in cross-play tra tutte le versioni disponibili in commercio. Per approfondire eccovi inoltre la nostra recensione di Power Rangers Battle for the Grid.