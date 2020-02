Power Rangers Battle for the Grid: arriva il cross-play tra Switch, Xbox One, PC e PS4

Power Rangers Battle: for the Grid, il picchiaduro a incontri con protagonisti i colorati personaggi di svariate stagioni della serie TV per ragazzi, si è appena aggiornato con tante nuove funzionalità tra le quali spicca proprio il cross-play.

Aggiornando il gioco all'ultima versione potrete infatti godere del supporto a cross-play e cross-progression tra le seguenti piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC (Steam). Ciò significa che non solo potrete sfidare gli amici che giocano su una piattaforma diversa dalla vostra, ma potrete anche acquistare il gioco in più edizioni mantenendo i vostri progressi.

Prima di lasciarvi al trailer dell'aggiornamento 2.0, vi ricordiamo che il gioco implementa una modalità storia, nove diverse arene ispirate a luoghi storici della serie e i seguenti personaggi giocabili: Jason Lee Scott, Tommy Oliver, Gia Moran, Ranger Slayer, Magna Defender, Kat Manx, Mastodon Sentry, Goldar, Lord Drakkon, Cenozoic Blue Ranger, Udonna e Dragon Armor Trini. A questi si aggiungono anche quattro diverse ultra che coinvolgono gli enormi Megazord.

