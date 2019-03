Power Rangers: Battle for the Grid ha finalmente una data d'uscita!

A circa due mesi dalla presentazione ufficiale, i ragazzi di nWay hanno finalmente annunciato le date di lancio delle differenti versioni di Power Rangers: Battle for the Grid che, a quanto pare, non approderanno sul mercato in contemporanea.

Le edizioni per Xbox One e Switch saranno le prime a vedere la luce, dal momento che verranno rese disponibili in tutto il mondo a partire da martedì 26 marzo. Due giorni dopo, il 28 marzo, verrà pubblicata la versione PlayStation 4 in Europa, mentre i giocatori statunitensi dovranno attendere il 2 aprile. L'edizione PC, invece, è ancora priva di una data di lancio certa, ed è ancora attesa nel corso di un generico 2019.

Power Rangers: Battle for the Grid è un picchiaduro basato sul celebre franchise che ha segnato l'infanzia di numerosi giocatori cresciuti negli anni '90. Descritto come un gioco facile da apprendere, ma difficile da padroneggiare, oltre a mettere a disposizione una modalità storia, pone particolare enfasi sugli scontri online, come dimostra l'inclusione del supporto al cross-play tra Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nei combattimenti 3 vs 3 potranno fronteggiarsi Power Rangers provenienti da differenti generazioni: dopotutto, quest'anno il franchise spegnerà la sua ventiseiesima candelina!

Potete farvi un'idea più precisa guardando il recente gameplay trailer di Power Rangers: Battle for the Grid. In tempi recenti, abbiamo anche avuto modo di fare la conoscenza del perfido Lord Drakkon.