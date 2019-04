Power Rangers Battle for the Grid: nuovi personaggi in arrivo tramite DLC

Power Rangers: Battle for the Grid è disponibile ormai da alcuni giorni su Nintendo Switch, Playstation 4 ed Xbox One. Il Team di Sviluppo ha dunque deciso di fornire nuove informazioni sul supporto post-lancio.

In particolare, è stato reso noto che presto il roster di combattenti presenti nel Gioco sarà protagonista di un interessante ampliamento. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Power Rangers: Battle for the Grid ha pubblicato un cinguettio appositamente dedicato all' "Update 1". Tramite il Tweet, apprendiamo che i personaggi di Udonna, Dragon Armor Trini e Cenozoic Blue Ranger approderanno presto all'interno del gioco in qualità di DLC gratuito e come parte dell'Update 1. Ad ora, il Team di Sviluppo non ha tuttavia fornito una data di pubblicazione precisa del contenuto.



In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che potete approfondire la conoscenza di questo picchiaduro dedicato al celebre franchise dei Power Rangers tramite la visione del Gameplay Trailer di Power Rangers: Battle for the Grid. Sulla pagine di Everyeye potete inoltre trovare il Trailer di presentazione di Lord Drakkon. In chiusura, segnaliamo a Lettori e Lettrici che l'esordio di Power Rangers: Battle for the Grid è atteso, nel corso del 2019, anche su PC.