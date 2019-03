Power Rangers Battle for the Grid: primo Gameplay Trailer per il Picchiaduro

Il Picchiaduro a tema Power Rangers, nato da una collaborazione tra Lionsgate, Hasbro ed nWay, si mostra in un primo Gameplay Trailer, all'interno del quale scopriamo alcuni nuovi personaggi.

Svelato al pubblico con un Reveal Trailer nel corso del mese di gennaio, Power Rangers: Battle for the Grid si propone come un Gioco caratterizzato da un gameplay semplice da approcciare, ma complesso da padroneggiare completamente. Potete dare uno sguardo alle meccaniche principali che caratterizzeranno il picchiaduro grazie al nuovo Gameplay Trailer, che trovate, come di consueto, direttamente in apertura a questa news. In calce, potete inoltre trovare una lunga sessione di gioco di Power Rangers: Battle for the Grid che vede impegnato il Team di Sviluppo.

Piuttosto numerosi i membri del Roster recentemente svelati. Oltre ai già noti Jason Lee Scott, Gia Moran, Tommy Oliver e Lord Drakkon, si aggiungono infatti come combattenti anche i personaggi di:

Goldar;

Ranger Slayer;

Kat Manx;

Magna defender;

Mastadon Sentry.

Vi ricordiamo che la pubblicazione diè attualmente attesa per la primavera 2019. Tra le piattaforme supportate troviamo Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.