Power Rangers come Arkham e Gotham Knights: le concept art del tripla A cancellato

Con una serie di tweet, Jason Bischoff, ex Director of Global Consumer Products di Saban Entertainment, ha svelato al mondo le concept art di un gioco tripla AAA basato sui Power Rangers risalente al 2016, che purtroppo non ha mai visto la luce. Era conosciuto come Project Nomad, e aveva qualcosa in comune con i giochi della serie Batman Arkham.

Project Nomad nacque come un ambizioso gioco open world cooperativo, che avrebbe dovuto "catturare l'energia, lo spirito di squadra e la storia del franchise da un nuovo punto di vista". Fondamentalmente, avrebbe dovuto essere una sorta di "Arkham Rangers", oppure un Gotham Knights molti anni prima del suo annuncio, come ha fatto notare l'esecutivo. Purtroppo, all'epoca lo studio era già molto impegnato e non c'era budget a sufficienza per sostenere un progetto di tale caratura. Nonostante ciò, Bischoff continuò a perseguire la sua idea, e con l'aiuto di alcuni vecchi amici come Lineage, Carlos Dattoli, Jarold Sng, mise assieme una serie di concept art che oggi, a cinque anni di distanza, possiamo vedere anche noi.

Nel salutarci, Bischoff ha voluto evidenziare quella che, secondo lui, è la migliore illustrazione del lotto, che con un tirannosauro meccanico in primo piano mostra un pianeta Eltar sotto occupazione che viene soccorso da una miriade di Ranger provenienti da tutto il cosmo. Cosa ve ne pare di questo progetto? Avreste voluto vederlo finito? L'ultimo gioco con protagonisti i supereroi colorati ad aver visto la luce, ricordiamo, è il meno ambizioso picchiaduro Power Rangers Battle for the Grid.