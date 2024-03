Power Stone, che fine hai fatto? Il picchiaduro dimenticato di Capcom

Se parliamo di Capcom e Picchiaduro si pensa automaticamente a Street Fighter, ma la casa di Osaka ha prodotto tantissimi giochi di questi genere nel corso della sua storia. Viene in mente la serie di Darkstalkers o Rival Schools, ma nel 1999 fu la volta anche di un'opera diversa dal solito: Power Stone.

Pubblicato inizialmente in sala giochi e poco tempo dopo anche su Dreamcast, Power Stone offriva un approccio al gameplay differente rispetto a quanto già fatto da Capcom con gli altri suoi franchise. Impostato in maniera interamente 3D, i lottatori potevano muoversi liberamente sul campo di battaglia combattendo non solo con le proprie tecniche ma anche con vari oggetti contundenti sparsi lungo lo scenario: l'interattività ambientale aveva dunque un ruolo centrale nel gameplay, senza dimenticare la raccolta delle Power Stones che apparivano in maniera randomica nell'arena che, una volta raccolte in quantità sufficienti, permettevano ai guerrieri di trasformarsi in una versione ancora più potente di sé stessi.

L'originalità del gameplay, il variegato cast di personaggi e l'ottima realizzazione audiovisiva hanno reso Power Stone uno dei Picchiaduro più interessanti su Dreamcast, console che nel 2000 ha ospitato anche il seguito Power Stone 2, ancora più ricco ed avvincente rispetto al già pregevole predecessore. Tuttavia la serie non ha riscosso grande successo, con Capcom che un poco alla volta ha smesso di puntare sul brand. Nel 2006 c'è l'ultimo sussulto del franchise con l'uscita su PSP di Power Stone Collection, raccolta comprensiva di entrambi i capitoli riproposti in veste tecnica aggiornata: è l'ultimo atto dell'apprezzato brand, messo poi in disparte finendo così nel dimenticatoio. Power Stone non è presente nemmeno tra i giochi della raccolta Capcom Fighting Collection volta a celebrare la storia dei Picchiaduro della compagnia nipponica.

C'è da dire che sono tante le serie Capcom dimenticate che vorremmo rivedere, e tra i tanti nomi che vengono in mente si può aggiungere tranquillamente anche Power Stone. Chissà se lo rivedremo mai in azione.

