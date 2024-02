PowerWash Simulator, un 2024 all'insegna delle pulizie: ecco la roadmap di quest'anno

I professionisti del pulito in PowerWash Simulator hanno saputo regalare parecchio divertimento negli anni: dopo la vasta quantità di contenuti aggiuntivi pubblicati dal 2022 ad oggi, FuturLab e Square Enix hanno in serbo tante altre novità. Il 2024 è già iniziato con un nuovo pacchetto speciale di PowerWash Simulator, ma quello era solo l'inizio.

A distanza di due giorni da quando è stato rilasciato il DLC di Power Wash Simulator dedicato a Warhammer 40.000, giungono maggiori dettagli su quello che sarà l'avvenire del progetto in questione. PowerWash Simulator ha una roadmap per il 2024, ricca di contenuti gratis stagionali e DLC a pagamento. Non si conoscono ancora i periodi di annuncio e pubblicazione delle novità sopraelencate, ma la stessa FuturLab anticipa che potrebbero esservi dei cambiamenti rispetto a quanto previsto per adesso.

Stando sempre a quanto visto dalla roadmap citata poco sopra, FuturLab rilascerà prossimamente delle "game news" su PowerWash Simulator. I dettagli in tal senso sono inesistenti, ma non ci resta che attendere le prossime settimane o i mesi che giungeranno per sapere di più. Ciononostante, dopo il DLC gratis di PowerWash dedicato al Workshop di Babbo Natale di fine 2023 ci saranno tante sorprese per i fan. Il divertimento deve ancora venire, grazie ai numerosissimi update previsti per il gioco pubblicato da Square Enix nel 2022.