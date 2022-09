Powerwash Simulator arriverà su Playstation e Nintendo Switch quest'anno

Powerwash Simulator, il cui nome è spesso risaltato tra le pubblicazioni su PC ed Xbox degli ultimi mesi - anche grazie alla sua presenza su Game Pass - arriverà ben presto su tutte le altre piattaforme dell'ecosistema Playstation e su Nintendo Switch entro la fine del 2022.

La notizia arriva direttamente in seguito ad uno dei tanti annunci che hanno costituito il palinsesto del Tokyo Games Show nella giornata del 15 settembre nonostante, appunto, vi siano poche notizie a conti fatti. Qualora non conosceste il titolo in questione, che risalta lo spirito professionale delle pulizie simulate da noi raccontato nella recensione, potrebbe esservi d'aiuto anche il video commerciale ideato da Kenny Washmore, sottolineando come Powerwash simulator sia il titolo simulativo d'eccellenza per "trovare una dolce soddisfazione di pulizia senza tutte le seccature", definendolo addirittura un "miracolo del lavaggio".

Nonostante questa buffa presentazione, che trovate allegata alla notizia, l'uscita dall'ecosistema PC e Microsoft del titolo rappresenta la possibilità, per moltissimi giocatori, di provare un'esperienza che potrebbe facilmente stupirvi, vista la presenza di tanti contenuti che sapranno catturarvi per diverse ore, permettendo di pulire anche Marte! Tuttavia, proprio la natura atipica dell'intera produzione targata FuturLab potrebbe costituire un ottimo incentivo all'acquisto quando uscirà anche su Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch.