PowerWash Simulator: è tempo di pulire prima che arrivi Babbo Natale, grazie al DLC gratis

Il Natale è sempre foriero di gioie per tutti, ma ai giorni che antecedono le festività si associano spesso tantissime pulizie. PowerWash Simulator non fa eccezione in tal senso e, dopo l'uscita di tanti contenuti inediti, come nel caso dello Special Pack di PoweWash Simulator x Ritorno al Futuro, è tempo di pulire prima che arrivi Babbo Natale.

Con un trailer rilasciato in data 14 dicembre, FuturLab e Square Enix ci fanno sapere che "L'aggiornamento stagionale gratuito di PowerWash Simulator, Clean Santa's Workshop, è disponibile ora su Xbox, PlayStation e PC" . E che dire per la versione Nintendo Switch del titolo? Sfortunatamente, gli utenti possessori della console ibrida della Grande N dovranno attendere ancora un po': l'update gratuito di PowerWash Simulator uscirà su Switch con alcune settimane di ritardo.

Nello specifico, il DLC gratis sarà disponibile sull'hardware Nintendo dall'8 gennaio 2024. Ciò nonostante, la restante fetta di giocatori può iniziare a dare il via alle feste con una sana dose di pulizie. "Buon Natale! È tempo di rilassarsi con una sistematica spruzzata del laboratorio di Babbo Natale in questa mappa festiva gratuita per PowerWash Simulator. Fate in modo che il posto sia come nuovo per il grande giorno e potreste finire sulla lista dei buoni". Siete pronti a rendere Babbo Natale orgoglioso di voi con una pulizia del suo Workshop da cima a fondo? Il 2023 è stato ricco di espansioni per il gioco: dopo quella di Ritorno al Futuro e PowerWash Simulator X Final Fantasy 7 che ci porta a Midgar, è tempo di festeggiare la fine dell'anno con un altro ambiente da pulire.