PowerWash Simulator x Final Fantasy 7: c'è Midgar da tirare a lucido nel nuovo DLC gratis

Non bastasse la Magione Croft di PowerWash Simulator x Tomb Raider, i 'maghi del pulito' dell'ormai celebre esperienza sandbox di FuturLab voleranno presto a Midgar per tirare a lucido alcune tra le ambientazioni più amate di Final Fantasy 7!

A darne l'annuncio sono i curatori dei profili social di Square Enix Japan, con tanto di immagine promozionale che mostra uno degli 'eroi senza macchia' di PowerWash Simulator prepararsi a questa nuova avventura.

Il Midgar Special Pack includerà la motocicletta di Cloud Hardy-Daytona, il bar Seventh Heaven di Tifa e il primo boss di Final Fantasy 7, Guard Scorpion. Come per l'espansione gratuita ambientata nella Magione Croft, anche stavolta per il nostro intrepido alter-ego ci sarà da rimboccarsi le maniche per rimuovere ogni residuo di sporco dalle ambientazioni più iconiche del capolavoro JRPG.

Il post social di Square Enix Japan non fornisce ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio del Midgar Special Pack, ma conferma che potrà essere scaricato in via del tutto gratuita da chi possiede già il gioco. In attesa di ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di PowerWash Simulator.