PowerWash Simulator x Tomb Raider: ripuliamo la Magione Croft con l'espansione gratis!

I maghi del pulito di PowerWash Simulator entreranno presto in azione su Switch e console PlayStation. L'arrivo dell'ormai celebre esperienza sandbox di FuturLab su piattaforme Nintendo e Sony s'accompagnerà al lancio di un'espansione gratuita a tema Tomb Raider.

Il Tomb Raider Special Pack porterà in dote una mini-campagna aggiuntiva con cinque missioni ambientate nella Magione Croft: il nostro alter-ego dovrà rimboccarsi le maniche e ripulire gli interni e la facciata della villa che appartiene alla famiglia di Lara Croft.

Dan Chequer, Lead Designer di PowerWash Simulator, spiega che "ricreare questa iconica ambientazione è stato un onore e una fantastica esperienza. Non vediamo l'ora di portarvi nella Magione Croft per scoprire - e pulire - i tanti segreti custoditi al suo interno!".

L'insolita collaborazione tra FuturLab e Crystal Dynamics si concretizzerà il prossimo 31 gennaio, contestualmente al lancio di PowerWash Simulator su Nintendo Switch, PS4 e PlayStation 5. L'espansione gratuita con la mini-campagna ambientata nella storica villa di Lara Croft e famiglia sarà disponibile anche su PC e console Xbox per il 31 gennaio. In calce alla notizia trovate il trailer confezionato da FuturLab per annunciare questa singolare espansione in crossover con Tomb Raider.