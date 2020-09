Praetorians HD Remaster: la riedizione dello storico strategico arriva su console

Gli sviluppatori di Torus Games e gli editori di Kalypso Media confermano l'arrivo su PlayStation 4 e Xbox One di Praetorians HD Remaster, la riedizione in alta definizione dello storico strategico già disponibile su PC.

In Praetorians HD Remaster, gli appassionati di RTS devono guidare un legionario dell'Impero Romano sui campi di battaglia dell'Antico Egitto e sui tetri di combattimento più caldi dell'Italia e della Gallia. La crociata del nostro alter-ego lo porterà a condurre diversi eserciti per sfruttarne i relativi punti di forza e di debolezza.

Sotto il profilo contenutistico, il titolo propone 20 campagne e delle strategie che prevedono delle abilità e formazioni uniche per le diverse tipologie di unità e personaggi, con la possibilità di pianificare la battaglia sfruttando a proprio vantaggio la conformazione del territorio.

La versione console di Praetorians HD Remaster comprende anche una grafica rimasterizzata in alta definizione, degli scenari ridisegnati, un'interfaccia riorganizzata e uno schema di comandi rimodulato in funzione dei controller. In calce alla notizia trovate una galleria immagini con tanti scatti che mostrano le modifiche apportate da Torus Games per dare forma alla doppia versione console di Praetorians HD Remaster per PS4 e Xbox One.