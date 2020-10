Praey for the Gods: l'avventura fantasy esce a inizio 2021 su PC e console, anche su PS5

Dopo un lungo silenzio mediatico, gli studi No Matter si affacciano sulle pagine del PS Blog per fissare la finestra di lancio di Praey for the Gods, la loro avventura ispirata a Shadow of the Colossus e alle atmosfere di ICO.

In sviluppo da quasi cinque anni, il progetto di Praey for the Gods ha attinto alle risorse offerte dai fan del genere che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter per guadagnare funzionalità aggiuntive e un comparto grafico ancora più ricco, come ci viene mostrato dalla software house indipendente nel video gameplay tratto dalla versione PS5.

A chi si avvicina solo adesso a questa proprietà intellettuale, ricordiamo che Praey for the Gods ci proietta in una dimensione a mondo aperto che rischia di collassare a causa di un misterioso evento che l'ha fatta piombare in un inverno senza fine. Il nostro compito sarà quello di interpretare la guerriera più forte e coraggiosa di un villaggio di sopravvissuti e di imbarcarci in una pericolosa avventura per scoprire quale bizzosa divinità desidera la fine della civiltà.

Il nuovo video degli studi No Matter ribadisce il legame ideale con Shadow of the Colossus: la nostra alter-ego dovrà infatti "scalare" le gigantesche creature che dominano le lande ghiacciate di questa dimensione morente per abbatterle e acquisire i poteri necessari per progredire nella storia. A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale di Praey for the Gods, prevista in maniera indicativa nel primo trimestre del 2021 su PC, PS4, Xbox One e PlayStation 5.