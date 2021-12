Praey for the Gods: disponibile a sorpresa il gioco ispirato a Shadow of the Colossus

Senza alcun tipo di preavviso che ne anticipasse l'esordio odierno, No Matter Studios ha pubblicato l'edizione definitiva di Praey for the Gods su PC (via Steam) e console PS5, Xbox Series X|S (confermato l'upgrade next-gen gratuito), PS4 e Xbox One.

Il debutto a sorpresa di Praey for the Gods (il cui nome è stato modificato dagli sviluppatori sotto espressa richiesta di Bethesda) è stato accompagnato dal trailer di lancio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Come è possibile evincere dal filmato, si tratta di un indie game ambizioso, che trae grande ispirazione da un mostro sacro del gaming come Shadow of the Colossus. Il gioco non si limita però ad imitare l'opera firmata da Fumito Ueda, ma cerca di vivacizzare la formula di gameplay con alcune meccaniche survival e con il crafting.

"Affronta enormi nemici in questo gioco di avventura open world pieno di neve in cui interpreti un eroe solitario inviato ai margini di una terra ghiacciata morente per esplorare e risolvere i segreti di un inverno senza fine. Afferra, plana e afferra bestie enormi mentre combatti per sopravvivere e riportare il mondo all'ordine corretto".

In attesa di approfondire la versione finale del gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Praey for the Gods.