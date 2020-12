Praey for the Gods: il gioco ispirato a Shadow of the Colossus si mostra su PS5

A circa un anno dal debutto della versione ad accesso anticipato di Praey for the Gods su Steam, il particolare titolo ispirato a Shadow of the Colossus è tornato a mostrarsi con un filmato di gameplay catturato dalla versione PlayStation 5.

Nel video in questione, della durata di circa tre minuti, possiamo vedere il protagonista impegnato in una boss fight, la quale prevede uno scontro con una enorme creatura. Proprio come nel titolo di Fumito Ueda, per mettere in ginocchio il nemico occorre giocare d'astuzia e sfruttare le doti del personaggio principale per arrampicarsi sul mostro e colpire i suoi punti deboli. Osservando il video gameplay, possiamo vedere che Praey for the Gods implementa anche la possibilità di utilizzare una sorta di deltaplano in maniera simile a The Legend of Zelda Breath of the Wild, il quale consente al giovane di planare da varie altezze direttamente sulla pelliccia del boss.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la versione finale del gioco dovrebbe approdare su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso dei primi mesi del prossimo anno, sebbene non si conosca ancora la data d'uscita ufficiale.

Sapevate che Praey for Gods ha cambiato nome in seguito ad una richiesta di Bethesda?