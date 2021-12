Praey for the Gods: il gioco ispirato a Shadow of the Colossus non convince

Proprio qualche giorno fa è stato pubblicato a sorpresa Praey for the Gods, gioco ispirato a Shadow of the Colossus il cui sviluppo è durato anni e ha attraversato momenti difficili a causa dei problemi legali con Bethesda per via del titolo.

Noi di Everyeye abbiamo colto l'occasione per mettere subito le mani sul titolo d'esordio di No Matter Studios, il quale però non ci ha convinti del tutto. Come potete leggere anche nella recensione di Praey for the Gods a cura di Marco Mottura, l'avventura ispirata al capolavoro di Ueda presenta una serie di problematiche relative non solo al comparto tecnico ma anche al bilanciamento, evidenziando come si tratti di una produzione poco rifinita e ad opera di un team ancora inesperto. Proprio per queste gravi mancanze, al gioco abbiamo assegnato un 5.5, voto non dissimile da quello delle altre testate internazionali che non hanno apprezzato l'action adventure.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Recensione del gioco, appena pubblicata anche sul canale YouTube ufficiale di Everyeye, vi ricordiamo che il titolo è stato pubblicato senza preavviso da pochi giorni e può essere acquistato al prezzo budget di 29,99 euro su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.