Praey for the Gods: il nuovo video svela l'uscita su Steam Early Access

Gli autori di No Matter Studios festeggiano l'imminente lancio su Steam della versione Early Access di Praey for the Gods catapultandoci nell'universo glaciale di questa avventura ispirata a Shadow of the Colossus con un video ricco di scene di gioco inedite.

Superata con relativa facilità la campagna di crowdfunding su Kickstarter grazie anche al successivo supporto offerto da Bethesda, gli sviluppatori californiani degli studi No Matter promettono di offrirci un'esperienza ludica particolarmente profonda all'interno di una dimensione dominata da gigantesche creature.

I mostri che dovremo affrontare, alimentati dall'ira di una divinità bizzosa che farà piombare il mondo di Praey for the Gods tra i ghiacci di un inverno senza fine, saranno l'ostacolo più grande che il nostro coraggioso alter-ego dovrà scalare (in tutti i sensi!) per dimostrare alle entità ultraterrene il valore degli esseri umani e indurli, così facendo, a riportare indietro le lancette dell'orologio dell'apocalisse.

Oltre alle epiche battaglie con i giganti di questa dimensione sull'orlo del collasso, il titolo sarà venato di elementi sandbox e survival per spezzare la ripetitività degli scontri con i boss attraverso la risoluzione di enigmi ambientali e la ricerca di oggetti utili per evolvere il proprio equipaggiamento.

Nelle intenzioni degli autori statunitensi, Praey for the Gods dovrebbe rimanere su Steam Early Access per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi, ovvero per il tempo necessario a garantire il completamento del progetto in previsione della sua futura commercializzazione su PC, PlayStation 4, Xbox One e forse Nintendo Switch. La versione in Accesso Anticipato, in ogni caso, è prevista al lancio per il 31 gennaio.