Praey for the Gods: slitta la data di lancio del gioco ispirato a Shadow of the Colossus

I ragazzi del team indipendente No Matter Studios stanno lavorando alacremente allo sviluppo di Praey of the Gods, ma nell'ultimo comunicato ufficiale hanno annunciato che non riusciranno a rispettare la finestra di lancio inizialmente comunicata, che corrispondeva al primo trimestre del 2021.

"Nell'autunno del 2020, abbiamo pubblicato un trailer per l'annuncio di Praey for the Gods per PlayStation, fissando la data di lancio della versione 1.0 in Accesso Anticipato nel corso del primo trimestre del 2021. Siamo molto vicini a quella finestra, ma non ce la faremo a pubblicarlo entro marzo a causa di tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, e crediamo che sia più saggio rifinire meglio il gioco piuttosto che dare alle stampe una build arretrata. Aggiorno le stime per la finestra di lancio alla seconda metà di aprile", ha dichiarato Brian Parnell, fondatore e director dello studio.

Nonostante il gioco sia destinato a vedere la luce in Accesso Anticipato, quindi in una versione già di per sé non definitiva, gli sviluppatori di No Matter Studios intendono fare le cose per bene, pertanto hanno posticipato di qualche settimana la data di lancio stimata fissandola in una finestra compresa nella seconda metà del mese di aprile. Parnell ha poi aggiunto: "Ripeto che si tratta di una stima, basata su come sono andate le cose quest'anno e sullo stato di completamento dei contenuti. Abbiamo cominciato il processo di certificazione per PlayStation 4, PS5 e Xbox One e stiamo preparando le key da mandare ai finanziatori su Kickstarter".

Servirà quindi un altro po' di pazienza prima di poter mettere le mani su Praey of the Gods per PC, PS4, PS5 e Xbox One, un'avventura open world che, ispirandosi a Shadow of the Colossus, offrirà dei brutali combattimenti contro creature gargantuesche.