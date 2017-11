Praey for the Gods è stato rinviato al 2018: in arrivo la Closed Beta

, il nuovo gioco indie diispirato a, è stato rinviato al 2018 (la data di uscita originaria era fissata per il 2017). Nel frattempo, lo studio di sviluppo sta ultimando i lavori sulla Closed Beta.

Dopo aver concluso con successo la campagna Kickstarter lanciata l'anno scorso, l'uscita di Praey for the Gods per PC, PlayStation 4 e Xbox One era stata fissata inizialmente per il 2017. Con un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, tuttavia, No Matter Studios ha annunciata che la finestra di lancio è stata spostata al 2018, in modo da concentrarsi prima sul lancio della Closed Beta (che dovrebbe arrivare a breve) e sui feedback che arriveranno dai giocatori.

Praey for the Gods è dunque previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018.