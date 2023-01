Che fine ha fatto Pragmata di Capcom?

Pur continuando a puntare sui suoi brand più iconici come Resident Evil e Street Fighter, negli ultimi anni Capcom si è fatta notare anche per l'annuncio di nuove IP, come Exoprimal e soprattutto Pragmata, un gioco misterioso dalle tematiche sci-fi.

Pragmata venne annunciato ufficialmente ad un evento di giochi PS5 risalente al giugno del 2020, con la finestra di lancio che all'epoca venne fissata al 2022. Tuttavia, subito dopo l'annuncio, il gioco è completamente sparito dai radar e, a distanza di due anni e mezzo, le informazioni sul progetto sono ancora pochissime. Che fine ha fatto dunque Pragmata? Difficile dare una risposta chiara, considerato che nel corso di tutto il 2022 Capcom non ha mai parlato dell'opera, né tantomeno ha mostrato qualche contenuto inedito, fosse anche un semplice artwork.

L'ultima informazione certa risale alla fine del 2021, quando Capcom confermò il rinvio di Pragmata al 2023 attraverso un breve video in-engine, scusandosi con i fan per la decisione presa. Ora che il 2023 è in corso, viene da chiedersi se la casa di Osaka tornerà finalmente a parlare di Pragmata dopo oltre un anno di totale silenzio.

Per il momento permane il mistero sullo status dei lavori sul gioco, e pertanto anche l'uscita nel corso del 2023 è da considerare in forse, a meno di importanti aggiornamenti da parte di Capcom che si spera arrivino il prima possibile.